ميدو عادل: أقرب حد ليا في الوسط الفني هو الفنان محمود الجندي

كشف الفنان ميدو عادل عن أبرز محطاته الفنية وعلاقته بكبار النجوم الذين التقى بهم خلال مسيرته، مؤكدًا أنه يشعر بأن بعض زملائه كانوا أكثر حظًا منه في لقاء أساتذة كبار والعمل معهم في أوج عطائهم.

وأضاف ميدو عادل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "دائمًا عندما أقابل مثلًا مصطفى شعبان، أو أمير كرارة، أحمد السقا، أقول لهم أنتم محظوظون، أنتم لحقتوا نور الشريف في عظمته- الله يرحمه، ولحقتوا الأساتذة الكبار كلهم في عظمتهم، والمخرجين الكبار".

عمالقة الفن

وأشار ميدو عادل إلى أنه عمل مع عمالقة الفن أيضًا، قائلًا: "اشتغلت مع الأستاذ عادل إمام، ومع الدكتور يحيى الفخراني، واشتغلت مع الأستاذ محمود عبد العزيز - الله يرحمه، وقابلت الأستاذ نور الشريف أكثر من مرة، واشتغلت مع الفنان نبيل الحلفاوي – الله يرحمه، والأستاذ محمود الجندي طبعًا.. لكن معظمهم قابلتهم مرة أو مرتين فقط".

وعن أكثر الفنانين قربًا منه، أكد ميدو عادل أن الفنان الراحل محمود الجندي كان الأقرب إلى قلبه، قائلاً: "أنا يمكن الوحيد اللي كان أقرب حد ليا في الوسط الفني هو الفنان محمود الجندي - الله يرحمه، ده عشق السنين كلها.. من 2015 لغاية ما توفى كان شبه صاحبي، كنا نتحدث في الهاتف باستمرار".

نصيحة الفنان محمود الجندي

وأضاف ميدو أن النصيحة الأبرز التي تلقاها من الفنان الكبير محمود الجندي هي: "خليك حافظ على شخصيتك، ما تخليش الحاجات تغيرك، ما تخليش الوسط يغيرك، ما تخليش أحلامك وطموحاتك تغيرك".

واستطرد ميدو عادل، قائلاً: "يمكن دي أكتر حاجة بحاول أعملها أنا لسه بنفس الشورت ونفس الشبشب بمشي براحتي وبقعد براحتي وبعمل اللي أنا عايزه.. مش عايز الشغلانة تغيرني فعلًا، لإن الشغلانة زي ما ليها مميزات ليها عيوب، وأنا مش عايز عيوبها تسيطر عليا".