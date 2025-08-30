أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب

عاد المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، ممثل وزارة الأوقاف في مسابقة الملك محمد السادس (فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير) بالمغرب، والذي اشتهر بإمامته للمصلين في شهر رمضان بالجامع الأزهر، كأصغر إمام للجامع.

وننشر في هذا التقرير أبرز صور للمتسابق محمد أحمد حسن، خلال مشاركته في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.

وحصل محمد أحمد حسن، على جائزة مالية قدرها 40 ألف درهم مغربي، وقال على صفحته بفيس بوك: بفضل الله تبارك وتعالى ومنّه وكرمه وتوفيقه، كنتُ ممثلاً لوزارة الأوقاف المصرية في جائزة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره بالمملكة المغربية، حيث شاركت في فرع حفظ القرآن الكريم مع التفسير، ومنَّ الله عليّ بالحصول على المركز الثاني في هذه المسابقة المباركة.

وتابع: كما أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى مشايخي الذين كان لهم الفضل - بعد الله - في أن أصل إلى هذا المركز، داعياً الله أن يحفظ بلدنا مصر الحبيبة، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن يبارك في جيشها وشعبها، وأن يصرف عنها كل مكروه وسوء.