الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
ديني

أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب

أول صور للمتسابق محمد أحمد حسن الفائز بالمركز الثاني
أول صور للمتسابق محمد أحمد حسن الفائز بالمركز الثاني
محمد شحتة

عاد المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، ممثل وزارة الأوقاف في مسابقة الملك محمد السادس (فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير) بالمغرب، والذي اشتهر بإمامته للمصلين في شهر رمضان بالجامع الأزهر، كأصغر إمام للجامع.

وننشر في هذا التقرير أبرز صور للمتسابق محمد أحمد حسن، خلال مشاركته في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.

وحصل محمد أحمد حسن، على جائزة مالية قدرها 40 ألف درهم مغربي، وقال على صفحته بفيس بوك: بفضل الله تبارك وتعالى ومنّه وكرمه وتوفيقه، كنتُ ممثلاً لوزارة الأوقاف المصرية في جائزة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره بالمملكة المغربية، حيث شاركت في فرع حفظ القرآن الكريم مع التفسير، ومنَّ الله عليّ بالحصول على المركز الثاني في هذه المسابقة المباركة.

وتابع: كما أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى مشايخي الذين كان لهم الفضل - بعد الله - في أن أصل إلى هذا المركز، داعياً الله أن يحفظ بلدنا مصر الحبيبة، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن يبارك في جيشها وشعبها، وأن يصرف عنها كل مكروه وسوء.

محمد أحمد حسن وزارة الأوقاف مسابقة الملك محمد السادس الجامع الأزهر أصغر إمام في الجامع الأزهر إمام الأزهر الكفيف

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانه .. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالأداب تضعها فى الكلبش

الاهلي

محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

المتهم

رفض دفع إتاوة.. القبض على عاطل تعدى على سائق ميكروباص بالضرب

المتهمون

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بصفع طفل في كفر الشيخ

سيدة المرج المتهمة

أنا ما بيهمنيش الحكومة.. أمن القاهرة يلقي القبض على سيدة المرج وجارتها

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

