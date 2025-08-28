قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
أخلاق النبي.. طريقة تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته
القانون يقر حصول ذوي الإعاقة على معاشين.. تعرف على الضوابط
فيديوهات فاضحة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر نرمين طارق
10 غارات إسرائيلية على اليمن.. واستهداف قيادات الحوثي في صنعاء
محمود سعد يوجه رسالة لأنغام: “وحشنا صوتك يا نجمة العيلة”
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟
اجتماع موسع بتعليم قنا لاستعراض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية تفتتح المرحلة الثانوية للتعليم الأكاديمي
حقل ألغام .. وزير النقل يكشف كيف تحوّل "غبة البوص" إلى ميناء السخنة العملاق | فيديو
إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ
فيديوهات ميتسكتش عليها | بلاغ عاجل من الزمالك للنائب العام لهذا السبب
مصر تفتتح البطولة العربية للرياضات المائية بالمغرب بـ22 ميدالية في اليوم الأول

حمزة شعيب

استهل منتخب مصر للسباحة مشاركته في البطولة العربية للرياضات المائية للأعمار السنية المختلفة، المقامة في المغرب 2025.

وشهدت منافسات البطولة منذ بدايتها تفوقا ملحوظا للفراعنة وأداءً قويا بعد أن حصد المنتخب الوطني 22 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الأول بواقع 11 ذهبية – 5 فضية – 6 برونزية.

وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:

في مرحلة 13–14 سنة أولاد، خطف السباح عمر سمير ذهبية 50م فراشة، فيما توج مروان محمود بذهبية 200م حرة، إلى جانب ذهبية سباق التتابع 4×100م حرة مختلط.

وفي منافسات البنات لنفس المرحلة، أحرزت هاجر أحمد ذهبية 50م فراشة، بينما حصدت لي لي نجم وآيتن أحمد فضيتين.

أما في مرحلة 15–16 سنة أولاد، فقد تألق زين هشام بذهبية 50م فراشة، وتبعه زين أكرم بذهبية 200م حرة، كما فاز المنتخب بذهبية التتابع 4×100م حرة مختلط.

وفي منافسات البنات، أحرزت دارين عادل برونزية 200م حرة.

وفي مرحلة 17–18 سنة أولاد، تألق مهند عبد المنعم بذهبية 200م حرة، بجانب ذهبية التتابع 4×100م مختلط، بينما أحرز محمد أيمن برونزيتين.

أما 17–18 سنة بنات، فقد أبدعت حلا عمرو بذهبية 50م فراشة، وحققت لميس السكري ذهبية 200م حرة، لتؤكد الفراعنة سيطرتهم على المنافسات.


وبهذا الإنجاز، يوجه منتخب مصر إنذارًا مبكرًا لبقية المنافسين، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة حصد الألقاب وتعزيز مكانته كقوة رئيسية في السباحة العربية ويتراس بعثة المنتخب في البطولة العربية إسلام صميدة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس في وضع خطط مدروسة من أجل الارتقاء بالسباحة والالعاب المائية خلال المرحلة المقبلة .

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى نجح في حصد لقب البطولة الأفريقية للسباحة التى استضافة الاتحاد المصري مؤخراً بحمام السباحة الأوليمبي باستاد القاهرة الدولي.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

