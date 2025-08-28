نجم الأهلي السابق: أداء زيزو غير مرضي.. ومستواه مع الزمالك أعلى بمراحل

انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي في الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم، إن أداء زيزو غير مرضي للأهلاوية، ومستواه كان في الزمالك أعلى من الأهلي.

وأضاف، أن زيزو كان شايل فريق الزمالك بالكامل عندما كان لاعبا في الزمالك، ولكن أدائه مع الأهلي حتى هذه اللحظة عليه علامات استفهام.

وتابع: “ملامح ريبيرو الفنية ستظهر أمام بيراميدز في المباراة المقبلة من الدوري الممتاز واتوقع فوز الأهلي على بيراميدز”.

وواصل: “بيكهام أعلى مدافع في النادي الأهلي حاليا، ومازال مبكرا الحكم على مستوى ياسين مرعي، ومحمد علي بن رمضان لاعب من طراز عالمي”.