حسام حسن بيحبه.. شوبير : عودة أحمد فتوح لمنتخب مصر

فجّر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف ، حيث قال أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يدرس ضم نجم الزمالك أحمد فتوح لقائمة منتخب مصر في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويواجه منتخب مصر في الشهر المقبل منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أحمد شوبير: “أحمد فتوح ممكن ينضم لمنتخب مصر، هتقول لي غايب من فترة طويلة اه بس حسما حسن بيحبه، هتقول لي ده لعب مباراة واحدة وطلع بعد 70 دقيقة ايوه بس حسام بيحبه، هو مفيش خلاف إن فتوح لاعيب كويس بس يظبط دماغه شوية”.

وتابع أحمد شوبير: “أحمد فتوح إذا لعب مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة، سيكون لديه فرصة مع منتخب مصر وإذا انضم هيكون أساسي، ليه لإن محمد حمدي لاعب بيراميدز مش جايب فورمته المميزة منذ فترة، كمان محمد شكري يعاني من إصابة، وأحمد نبيل كوكا لا يشارك بصورة أساسية فمباراة وادي دجلة ستكون فاصلة بالنسبة لأحمد فتوح، وإذا انضم هيكون منور في مركز الظهير الأيسر”.





