ناقد رياضي يُشيد بالاحترافية في أزمة أحمد فتوح.. ويُثني على أداء الزمالك |فيديو

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أنه لا يمكن الحكم على المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو حتى الآن، رغم قيادته الفريق في 6 مباريات، لافتًا إلى أن من بين تلك المباريات ثلاثًا في كأس العالم للأندية، يُصعب الحكم عليه خلالها.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "نتائج ريبيرو مع الأهلي ليست جيدة، ولكن لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي حتى الآن." مستطردًا: “ريبيرو يجب أن يحتوي لاعبي الأهلي بشكل أكبر”.

وأشار الزهيري إلى أن مباراة بيراميدز ستكون لها تأثير كبير جدًا وفارقة في مشوار ريبيرو مع الأهلي، مضيفًا: “في حالة خسارة الأهلي ستزيد المشاكل بين المدرب والجمهور، أما في حالة تحقيق الفوز على بيراميدز فريبيرو سيُرفع على الأعناق”.

وفي سياق آخر، أثنى الزهيري على أداء الزمالك في الدوري المصري حتى الآن، معتبرًا أن البرازيلي خوان ألفينا قادر على صناعة الفارق مع نادي الزمالك بفضل مهاراته.

ورأى الزهيري أن إدارة الزمالك تعاملت بشكل احترافي في أزمة أحمد فتوح، وذلك مع عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق.