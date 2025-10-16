السعودية.. بيان من وزارة الصحة بعد معلومات مضللة حول أدوية خافضة للكولسترول

أصدرت وزارة الصحة السعودية يوم الأربعاء، بيانا بعد انتشار معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أدوية الستاتين الخافضة للكولسترول.

وجاء في البيان: "رصدت وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تداول معلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أدوية الستاتين الخافضة للكولسترول، مما أدى إلى توقف بعض المرضى عن تناول أدويتهم".

وفي هذا الصدد أكدت وزارة الصحة السعودية:

إن أدوية الستاتين آمنة وفعالة عند وصفها طبيا.

هذه الأدوية معتمدة دوليا ومحليا من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ضرورة الحصول على المعلومات الصحية من المصادر الرسمية.

اتخاذ إجراءات نظامية ضد من ينشر معلومات طبية مضللة.

كما نبهت الوزارة من أن التوقف عن أدوية الستاتين دون استشارة الطبيب قد يعرّض المريض لمضاعفات خطيرة في القلب والإصابة بالجلطات".

وأوضحت: "لأن سلامة المرضى أولوية، خذ المعلومة من مصادر موثوقة ولا تعرض صحتك للخطر باتخاذ إجراءات طبية دون استشارة الطبيب المعالج".