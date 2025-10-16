قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية.. بيان من وزارة الصحة بعد معلومات مضللة حول أدوية خافضة للكولسترول
مادورو يتهم الـCIA بتدبير انقلابات في أمريكا اللاتينية ويطالب بإنهاء التدخلات الأمريكية
روسيا تبدأ إنتاج نسخة متقدمة من دبابة T-90M بحلول 2026
ترامب يعلن لقاء مودي في قمة آسيان: علاقات ممتازة رغم الخلافات الأخيرة
وزير الخارجية يعقد لقاءات إعلامية لعرض جهود مصر بإنهاء حرب غزة وقمة السلام
وقف إطلاق نار مؤقت بين باكستان وأفغانستان بعد اشتباكات حدودية دامية
الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها
مدبولي: إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة بمصر تعزز مكانتها كوجهة آمنة للسياحة العالمية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مادورو يتهم الـCIA بتدبير انقلابات في أمريكا اللاتينية ويطالب بإنهاء التدخلات الأمريكية

مادورو
مادورو
الخارجي

استنكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما وصفه بـ"الانقلابات التي تدبرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)" في دول أمريكا اللاتينية، متهماً واشنطن بالاستمرار في سياسات "التدخل والإطاحة بالحكومات المنتخبة" في المنطقة.

وقال مادورو، خلال اجتماع للمجلس الوطني للسيادة والسلام في كراكاس، مساء الأربعاء: "إلى متى ستستمر وكالة الاستخبارات المركزية في تدبير الانقلابات؟ أمريكا اللاتينية لا تريدها ولا تحتاج إليها، وشعوبنا ترفض هذه السياسات التي تهدد السلم والاستقرار". وأضاف: "نحن لا نريد نزاعات لا في منطقة الكاريبي ولا في أمريكا الجنوبية. نريد السلام، والاحترام المتبادل بين الدول".

وتأتي تصريحات مادورو بعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلت فيه عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض وافق على تنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية تستهدف حكومة مادورو، في إطار حملة أوسع لـ"احتواء النفوذ الروسي والإيراني في أمريكا اللاتينية"، وفق الصحيفة.
 

وكانت الولايات المتحدة قد كثّفت خلال الأشهر الماضية عمليات بحرية قرب السواحل الفنزويلية بزعم مكافحة تهريب المخدرات، حيث استهدفت قواتها عدداً من القوارب التي قالت إنها تابعة لـ"شبكات فنزويلية غير شرعية". وردّت كراكاس على تلك العمليات بوصفها انتهاكاً لسيادة فنزويلا ومحاولة لخلق ذريعة لتدخل عسكري مباشر.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن واشنطن "تدرس خيارات عسكرية محدودة" ضد مواقع في أمريكا الجنوبية لمكافحة تهريب المخدرات، ما أثار موجة انتقادات من حكومات يسارية في المنطقة رأت في التصريحات تمهيداً لتصعيد جديد ضد فنزويلا.

ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس عودة أجواء الحرب الباردة إلى أمريكا اللاتينية، مع تصاعد التنافس بين واشنطن وموسكو على النفوذ الإقليمي. كما يؤكد خبراء أن كراكاس تسعى لاستثمار الموقف الدولي الرافض للتدخلات الأجنبية لتعزيز تحالفاتها مع دول مثل كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا، بينما تستعد في الوقت ذاته لمواجهة أي تحركات أمريكية قد تمس أمنها القومي.

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي دول أمريكا اللاتينية الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وكالة الاستخبارات المركزية نيويورك تايمز الإدارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

ترشيحاتنا

اسعاف

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقنا

ارشيفية

تشريح ودفن.. قرارات النيابة بشأن فتاة البدرشين ضحية الاكتئاب

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس محكمة استئناف المنصورة

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد