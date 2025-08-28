لمدة 5 سنوات.. ميلان يحسم صفقة نكونكو من تشيلسي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "ٍسكاي سبورتس، توصل نادي إيه سي ميلان إلى اتفاق شفهي مع تشيلسي لضم نجمه كريستوفر نكونكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “سينضم كريستوفر نكونكو إلى ميلان، حيث تم الاتفاق شفهيًا من حيث المبدأ على الصفقة بين الناديين”.

وأضاف: “من المقرر أن يُجهز ميلان وتشيلسي اليوم وثائق الصفقة، وستبلغ قيمتها حوالي 35 مليون يورو بالإضافة إلى الإضافات”.

وختم الصحفي الموثوق: “كما كُشف أمس، وافق نكونكو على عقد مدته 5 سنوات”.

جارناتشو يقترب من تشيلسي

في سياق آخر، اقترب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في واحدة من أبرز الصفقات المنتظرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما أكده فابريزيو رومانو، فإن المفاوضات بين الناديين دخلت مراحل متقدمة، بعدما قدم تشيلسي عرضًا رسميًا تتراوح قيمته بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، في انتظار القرار النهائي من إدارة مانشستر يونايتد.

