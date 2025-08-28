فيريرا يستبعد مهاجم الزمالك.. والإدارة تتحرك لحسم مصيره

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات موقف عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي عاد مؤخراً من الإعارة، وسط تأكيدات بصعوبة استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور أن المدير الفني للفريق البلجيكي يانيك فيريرا، أبلغ المدير الرياضي جون إدوارد بعدم حاجته لخدمات اللاعب في هذه المرحلة، ما دفع إدارة النادي إلى محاولة تسويق اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الزمالك يسعى لتسويق عمر فرج في الدوريات التي لا يزال باب القيد مفتوحاً بها، مع التأكيد على عدم التفريط فيه بشكل مجاني، حيث تم إبلاغ اللاعب بضرورة إحضار عرض رسمي حتى يتم البت في مسألة رحيله، بشرط تحقيق عائد مالي للنادي.

ويذكر أن عمر فرج سبق وتعاقد معه الزمالك قبل أن تتم إعارته، ويعود هذا الموسم وسط منافسة قوية في خط الهجوم، جعلت فرصه في البقاء ضعيفة للغاية.