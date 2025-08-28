الغندور: أحمد حمدي لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك.. وبيراميدز يترقب الموقف

تحدث الإعلامي خالد الغندور من جديد حول مستقبل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب لا يمانع في تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، لكنه لا يزال في انتظار الخطوة الرسمية الأولى من جانب إدارة النادي.

وأوضح الغندور أن نادي بيراميدز أبدى رغبة جادة في ضم اللاعب بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، حال عدم توصله لاتفاق مع الزمالك، مشيرًا إلى وجود ما يشبه عرض رسمي من بيراميدز، في انتظار حسم اللاعب لموقفه.

ونفى الغندور ما تردد بشأن إصابة اللاعب، مؤكدًا أن استبعاده من بعض المباريات كان لأسباب فنية فقط، وأنه لا يعاني من أي إصابة.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد حمدي لم يتوصل حتى الآن لأي اتفاق مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بخصوص تجديد التعاقد.