الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الملك المصري يهدد عرش رونالدينيو ومحرز في دوري أبطال أوروبا .. محمد صلاح على أعتاب نادي الـ100 هدف

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

 

يدخل النجم المصري محمد صلاح نسخة الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا بطموحات كبيرة، ساعيًا لتعزيز مكانته بين عمالقة الكرة العالمية عبر تحطيم أرقام قياسية في عدد المباريات والأهداف وركلات الجزاء.

محمد صلاح على أعتاب نادي الـ100

صلاح، الذي خاض 98 مباراة في دوري الأبطال (منها 10 في الأدوار التمهيدية)، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 19 آخرين، بات قريبًا من دخول قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة.


ويقترب جناح ليفربول من كسر أرقام أساطير بارزين مثل الهولندي فان دير سار (100 مباراة)، الإيطالي أليساندرو نيستا (101 مباراة)، والبرازيلي مارسيلو (102 مباراة). كما يلاحق أرقام فرانك لامبارد ولويس فيجو وأوليفر كان (107 مباريات).

صلاح سبق له أن شارك في البطولة بقميص أندية بازل السويسري، تشيلسي الإنجليزي، روما الإيطالي، وأخيرًا ليفربول، الذي توج معه باللقب القاري عام 2019.

سباق ركلات الجزاء: منافسة مع رونالدينيو ومحرز

النجم المصري سجل 6 أهداف من ركلات جزاء في دوري الأبطال، ليحتل المركز الـ13 في قائمة أفضل منفذي ضربات الجزاء عبر تاريخ البطولة.


ويملك الفرصة لتجاوز أسماء لامعة مثل رونالدينيو، رياض محرز، أوليفيه جيرو، وروبين فان بيرسي، حال تسجيله ركلة جزاء جديدة هذا الموسم.


كما يحتاج لهدفين إضافيين من ركلات الجزاء لدخول قائمة أفضل 10، التي تضم نجومًا مثل توماس مولر، هالاند، وريفالدو برصيد 8 أهداف.


ويتصدر القائمة كل من كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي بـ19 هدفًا من ركلات الجزاء، متفوقين على ليونيل ميسي صاحب 18 هدفًا.

صلاح بين كبار الهدافين

صلاح يحتل المركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 51 هدفًا، متساويًا مع الفرنسي تييري هنري.
ويستهدف الدولي المصري هذا الموسم تجاوز أرقام عدة أساطير، أبرزهم:

توماس مولر (57 هدفًا).

شيفتشينكو (59 هدفًا).

رود فان نيستلروي (60 هدفًا).

في حين يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بـ141 هدفًا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا

محمد صلاح دوري أبطال أوروبا رونالدينيو رياض محرز

