لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مدبولى يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.. ونواب: خطوة للجودة وتحسين نمو الاقتصاد

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف
  • مدبولي:الصين أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية
  • نائبة: دعوة الحكومة للصين للاستثمار في صناعة السيارات تدعم الاقتصاد القومي
  • برلماني: الدولة توفر حوافز للمستثمرين لجعل مصر مركزًا إقليميًا واعدًا لصناعة السيارات الحديثة 
     التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء اليوم؛ تساى شى، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين" الصينية،  بحضور السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية.


ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الشركات الصينية للاستثمار في  صناعة السيارات الكهربائية، بمصر لكون الصين أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال الاستثمار وإقامة مثل هذه المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تطلع رئيس الوزراء للتعاون بين الجانبين فى مجال تحلية المياه، وإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

من جانبها أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الورزاء بشأن دعوته للشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر.


وأكدت"الكسان" في تصريح لـ" صدى البلد" أن استثمار الشركات الصينية في صناعة السيارات بمصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما مع التوجه العالمي نحو المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة.

وأوضحت عضو النواب أن الدولة المصرية بمثابة سوقًا واعدًا  نتيجة موقعها الجغرافي المتميز ، و الذي يتيح الوصول إلى أسواق إفريقيا، مؤكدة أن الدولة توفر حوافز للمستثمرين،مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا واعدًا لصناعة السيارات الحديثة .

وثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الورزاء بشأن دعوته للشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر، مؤكدا أن هذه الشركة  ستحقق مكاسب مشتركة للبلدين.

وأكد" الشوربجي" في تصريح لـ" صدى البلد" أن صناعة السيارات الكهربائية شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الصين برزت كقوة دافعة رئيسة في هذا القطاع، مما مكنها من تحقيق قفزة نوعية في إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية .


وعن أهمية هذه الشراكة وعوائدها على مصر، افاد عضو المواب أن الدولة ستستفيد  من نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا واعدًا لهذا القطاع الحيوي.

السيارات صناعة السيارات الاقتصاد حوافز مصطفى مدبولي صناعة السيارات الكهربائية

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

الاهلي

محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

محكمة جنايات قنا

الإعدام شنقا لعامل أجرى أنهى حياة شقيقه بقنا

المتهم

رفض دفع إتاوة.. القبض على عاطل تعدى على سائق ميكروباص بالضرب

المتهمون

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بصفع طفل في كفر الشيخ

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

