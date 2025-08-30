مدبولى يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.. ونواب: خطوة للجودة وتحسين نمو الاقتصاد

مدبولي:الصين أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية

نائبة: دعوة الحكومة للصين للاستثمار في صناعة السيارات تدعم الاقتصاد القومي

برلماني: الدولة توفر حوافز للمستثمرين لجعل مصر مركزًا إقليميًا واعدًا لصناعة السيارات الحديثة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء اليوم؛ تساى شى، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين" الصينية، بحضور السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية.



ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، بمصر لكون الصين أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال الاستثمار وإقامة مثل هذه المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تطلع رئيس الوزراء للتعاون بين الجانبين فى مجال تحلية المياه، وإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

من جانبها أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الورزاء بشأن دعوته للشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر.



وأكدت"الكسان" في تصريح لـ" صدى البلد" أن استثمار الشركات الصينية في صناعة السيارات بمصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما مع التوجه العالمي نحو المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة.

وأوضحت عضو النواب أن الدولة المصرية بمثابة سوقًا واعدًا نتيجة موقعها الجغرافي المتميز ، و الذي يتيح الوصول إلى أسواق إفريقيا، مؤكدة أن الدولة توفر حوافز للمستثمرين،مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا واعدًا لصناعة السيارات الحديثة .

وثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الورزاء بشأن دعوته للشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر، مؤكدا أن هذه الشركة ستحقق مكاسب مشتركة للبلدين.

وأكد" الشوربجي" في تصريح لـ" صدى البلد" أن صناعة السيارات الكهربائية شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الصين برزت كقوة دافعة رئيسة في هذا القطاع، مما مكنها من تحقيق قفزة نوعية في إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية .



وعن أهمية هذه الشراكة وعوائدها على مصر، افاد عضو المواب أن الدولة ستستفيد من نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا واعدًا لهذا القطاع الحيوي.