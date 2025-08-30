قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: دعوة الحكومة للصين للاستثمار في صناعة السيارات تدعم الاقتصاد القومي

صناعة السيارات
صناعة السيارات

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الورزاء بشأن دعوته للشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر.


وأكدت"الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" أن استثمار الشركات الصينية في صناعة السيارات بمصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما مع التوجه العالمي نحو المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة.

و أوضحت عضو النواب أن الدولة المصرية بمثابة سوقًا واعدًا  بفضل موقعها الجغرافي المتميز ، و الذي يتيح الوصول إلى أسواق إفريقيا، مؤكدة أن الدولة توفر حوافز لجميع للمستثمرين،مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا واعدًا لصناعة السيارات الحديثة .

تجدر الاشارة إلى أن دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الشركات الصينية للاستثمار في مصر في صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بالنظر لكون الصين أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال الاستثمار وإقامة مثل هذه المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تطلع رئيس الوزراء للتعاون بين الجانبين فى مجال تحلية المياه، وإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
 


جاء ذلك خلال لقائه اليوم؛ تساى شى، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين" الصينية، وذلك بحضور السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية . 

