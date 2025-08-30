سلامة يلتزم الصمت بعد تراجع الاتحاد .. ومجلس الإدارة يخشي ثورة الإسكندرانية

أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عزمه تقديم استقالته من رئاسة النادي.

جاء ذلك بعد موجة الانتقادات التي طالته شخصياً مؤخرا من جماهير زعيم الثغر خاصة بعد توجيه السباب ضده من الجمهور عقب خسارة دوري كرة السلة .



ومع انطلاق الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري وتولي محمد أحمد سلامة "القائم بأعمال رئيس النادي وتدعيم الفريق الأول باختيارات الجهاز بقيادة أحمد سامي لم ينجح زعيم الثغر في تحقيق نتائج إيجابية. حيث حقق فوزا وحيدا فى 5 جولات، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم .



وعلى الرغم من تحقيق نتائج سلبية إلا أن جمهور زعيم الثغر يتمسك بغضبه دون الإعلان عنه .



ورفض محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري توضيح موقف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد سامي بعد مرور خمسة جولات من بطولة الدوري المصري .

وفاز إنبي على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلم صدى البلد من أحد المصادر الخاصة داخل الاتحاد السكندري، عن اتجاه مجلس الإدارة لرحيل أحمد سامي، والتعاقد مع مدير فني آخر؛ لتفادي غضب جماهير زعيم الثغر.

وأكد المصدر: “سيتم حسم قرار التعاقد مع مدير فني آخر، ورحيل أحمد سامي عن قيادة زعيم الثغر؛ نظرا لسوء النتائج، على الرغم من تمسك محمد سلامة باستمرار المدرب وإعطائه فرصة أخرى”.