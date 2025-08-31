بيراميدز: الفوز على الأهلي أعاد لنا الثقة.. وصادفنا سوء حظ منذ بداية الدوري

تحدث معتصم سالم المدرب المساعد لفريق بيراميدز، على الفوز على النادي الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سالم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم، إن الفوز على الأهلي أعاد لنا الثقة من جديد بعد تدهور النتائج، وصادفنا سوء حظ منذ بداية الدوري، والنتائج لم تكن أفضل شئ بسبب سوء الحظ، ووليد الكرتي لاعب كواليتي مختلف

وأضاف: قدمنا مباريات قوية ولكن لسوء الحظ كانت النتائج غير مرضية، والفوز على الأهلي اعاد لنا الثقة، وكريم حافظ فاق كل التوقعات، واستطاع تعويض غياب الشيبي ولاعب يمتلك خبرات مميزة، وجهزناه بشكل جيد لمبارا الأهلي.

وتابع: بعد ما أحرزنا الهدف الثاني تيقنت المباراة ستكون من صالحنا، ولكن الأهلي ملوش أمان ويستطيع تعويض التأخر في الأهداف، وكنا عاملين حساب لذلك، ومررنا بنفس ظروف الأهلي والأهلي يمتلك تخمة من النجوم حتى لو من غير مدرب