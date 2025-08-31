تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر ومحمود الونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح

خط الوسط: سيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر

خط الهجوم: خوان ألفينا وعدي الدباغ وشيكو بانزا

وجمع الزمالك 10 نقاط من 4 مباريات، حيث حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا ومودرن وفاركو، وتعادل أمام المقاولون العرب، ليحتل صدارة جدول الترتيب حتى الآن.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.