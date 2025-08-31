شوبير يكشف ملامح قائمة منتخب مصر الثاني قبل مواجهة تونس وديا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن ملامح التشكيل المرتقب لمنتخب مصر الثاني، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر، الذي يتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب تونس، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن معسكر المنتخب الثاني سينطلق غدًا الإثنين في مدينة الإسماعيلية، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد إعلان قائمة المنتخب الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن.

شوبير: ريبيرو فقد السيطرة أمام بيراميدز.. وجماهير الأهلي طالبت برحيله «شوبير» يتغزل في بيراميدز.. ويؤكد: الأهلي «جاب لجماهيره نقطة» انقسام .. شوبير يكشف موقف مجلس إدارة الأهلي من رحيل ريبيرو

وأكد شوبير أن عددًا من اللاعبين مرشحون بقوة للتواجد في القائمة، من بينهم عبد الله السعيد، وأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، إلى جانب سبعة لاعبين من النادي الأهلي، هم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رضا، أحمد نبيل "كوكا"، وكريم فؤاد.

وأضاف أن ثنائي الزمالك عمر جابر وناصر منسي يدخلان أيضًا ضمن الحسابات، بشرط عدم انضمامهما إلى قائمة المنتخب الأول، مشيرًا إلى أن حلمي طولان قد يضم أسماء مفاجئة مثل توفيق محمد لاعب بتروجت، ومحمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وأحمد حجازي مدافع نادي نيوم السعودي، في حال لم تشملهم اختيارات الجهاز الفني الأول.