ياسر ريان: فوز الزمالك أمام دجلة سيكون رسالة قوية بعد تعثر الأهلي

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يدخل مباراته أمام وادي دجلة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، بدوافع قوية، خاصة بعد خسارة غريمه التقليدي الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

وقال ريان إن الزمالك يمتلك رغبة كبيرة في حصد النقاط الثلاث، مدعومًا بمجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة، إضافة إلى طموح المدير الفني يانيك فيريرا في الحفاظ على سلسلة الانتصارات، ومواصلة حالة الاستقرار الفني داخل الفريق.

وفي المقابل، حذر ريان من صعوبة المواجهة، مؤكدًا أن وادي دجلة فريق منظم تكتيكيًا، ويُجيد الاستحواذ على الكرة، ما يجعله خصمًا عنيدًا رغم الفوارق الفنية لصالح الزمالك.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلاً: "فوز الزمالك اليوم سيكون بمثابة رسالة قوية لجميع المنافسين، تُؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للقب هذا الموسم، في ظل تعثر الأهلي، وهو ما يزيد من دوافع لاعبي الأبيض لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية".