دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
بين التأكيدات والتكذيب.. تضارب الأنباء حول اغتيال أبو عبيدة في غزة
كيفية الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف الشروط
رياضة

ياسر ريان: فوز الزمالك أمام دجلة سيكون رسالة قوية بعد تعثر الأهلي

ياسر ريان
ياسر ريان
منار نور

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يدخل مباراته أمام وادي دجلة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، بدوافع قوية، خاصة بعد خسارة غريمه التقليدي الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

وقال ريان إن الزمالك يمتلك رغبة كبيرة في حصد النقاط الثلاث، مدعومًا بمجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة، إضافة إلى طموح المدير الفني يانيك فيريرا في الحفاظ على سلسلة الانتصارات، ومواصلة حالة الاستقرار الفني داخل الفريق.

وفي المقابل، حذر ريان من صعوبة المواجهة، مؤكدًا أن وادي دجلة فريق منظم تكتيكيًا، ويُجيد الاستحواذ على الكرة، ما يجعله خصمًا عنيدًا رغم الفوارق الفنية لصالح الزمالك.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلاً: "فوز الزمالك اليوم سيكون بمثابة رسالة قوية لجميع المنافسين، تُؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للقب هذا الموسم، في ظل تعثر الأهلي، وهو ما يزيد من دوافع لاعبي الأبيض لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية".

يااسر ريان الاهلي الزمالك

منصورة فتاة مصر القديمة
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
نانسي عجرم - محمد حماقي
بوسي
