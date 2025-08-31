قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
رياضة

شوبير: بيراميدز فعل كل شيء في المباراة.. والأهلي لا يستحق حتى التعادل

شوبير
شوبير
منار نور

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»، بالأداء القوي لفريق بيراميدز بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري المصري، مؤكدًا أن الفريق السماوي كان الأفضل على مدار اللقاء.

وقال شوبير:"بيراميدز قدم مباراة كبيرة هجوميًا ودفاعيًا، وكان الطرف الأكثر خطورة، بينما الأهلي لم يشكل تهديدًا حقيقيًا باستثناء فرصتين عن طريق محمد شريف وأليو ديانج".

وأثنى حارس الأهلي السابق على الأداء الجماعي لبيراميدز، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين تألقوا بشكل لافت، وعلى رأسهم قطة وبلاتي توريه، اللذان سببا إزعاجًا مستمرًا لدفاع الأهلي.

وتابع:"الأهلي لم يكن في حالته، سواء من الأساسيين أو البدلاء، وظهر التوتر واضحًا على اللاعبين، خصوصًا في المواجهات أمام بيراميدز، وجاء الهدف الثاني ليُنهي المباراة تمامًا لصالح الفريق السماوي".

وأضاف شوبير بنبرة حاسمة:"الأهلي لم يكن يستحق حتى نقطة التعادل، وأداء الفريق لم يكن مقنعًا وأثار قلق جماهيره التي كانت تأمل في حسم لقب الدوري مبكرًا".

وفي ختام تصريحاته، أكد أن جماهير الأهلي هي الجانب المضيء الوحيد في هذه المواجهة، قائلًا:
"الجمهور كان رائعًا وساند الفريق حتى النهاية رغم الأداء الباهت، وهذا يستحق الإشادة".

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

الأهلي

الأهلي يهزم أمام بيراميدز بثنائية.. هل يقترب رحيل ريبيرو؟

للنشر 8 ص// النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.. ما السبب؟

النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.. ما السبب؟

نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟

نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

