شوبير: بيراميدز فعل كل شيء في المباراة.. والأهلي لا يستحق حتى التعادل

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»، بالأداء القوي لفريق بيراميدز بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري المصري، مؤكدًا أن الفريق السماوي كان الأفضل على مدار اللقاء.

وقال شوبير:"بيراميدز قدم مباراة كبيرة هجوميًا ودفاعيًا، وكان الطرف الأكثر خطورة، بينما الأهلي لم يشكل تهديدًا حقيقيًا باستثناء فرصتين عن طريق محمد شريف وأليو ديانج".

وأثنى حارس الأهلي السابق على الأداء الجماعي لبيراميدز، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين تألقوا بشكل لافت، وعلى رأسهم قطة وبلاتي توريه، اللذان سببا إزعاجًا مستمرًا لدفاع الأهلي.

وتابع:"الأهلي لم يكن في حالته، سواء من الأساسيين أو البدلاء، وظهر التوتر واضحًا على اللاعبين، خصوصًا في المواجهات أمام بيراميدز، وجاء الهدف الثاني ليُنهي المباراة تمامًا لصالح الفريق السماوي".

وأضاف شوبير بنبرة حاسمة:"الأهلي لم يكن يستحق حتى نقطة التعادل، وأداء الفريق لم يكن مقنعًا وأثار قلق جماهيره التي كانت تأمل في حسم لقب الدوري مبكرًا".

وفي ختام تصريحاته، أكد أن جماهير الأهلي هي الجانب المضيء الوحيد في هذه المواجهة، قائلًا:

"الجمهور كان رائعًا وساند الفريق حتى النهاية رغم الأداء الباهت، وهذا يستحق الإشادة".