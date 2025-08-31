الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مهمة تتعلق بمصير المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على «أون سبورت إف إم»:"ما زلت أرى أن ريبيرو مدرب جيد ويمتلك فكرًا مميزًا، وحقق نتائج مميزة مع أورلاندو بايرتس، لكن من الواضح أن الثقة بينه وبين جماهير الأهلي انتهت بعد الهتافات ضده أمس".

وعن موقف إدارة النادي، أوضح شوبير:"الإدارة ما زالت مقتنعة بقدرات ريبيرو، لكن من خلال تجربتي، إدارة الأهلي لا تتحمل الضغوط الجماهيرية كثيرًا، وعادةً ما تستجيب لمطالب الجماهير.. واستنتجوا أنتم الباقي".

وأضاف:"المعلومات اللي عندي بتأكد إن بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي أصبحوا غير مقتنعين بريبيرو، ويميلون إلى تغييره، لكن القرار النهائي ما زال في يد الكابتن محمود الخطيب، بصفته رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة.