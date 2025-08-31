قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الضوضاء والدي جي.. طليق علا غانم يواجه هذه العقوبات وفقا للقانون
سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
إسلام صادق يثير الجدل بشأن مستقبل ريبيرو مع الأهلي.. تفاصيل

ريبيرو
ريبيرو
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثير بشأن مدرب النادي الاهلي خوسية ريبيرو.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على فيسبوك:"برأيك 
هل ريبيرو وحده يتحمل ما يحدث في الأهلي أم هناك أسباب أخرى؟!".

وتلقى الأهلي أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز، بعدما خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

تفاصيل مباراة الأهلي وبيراميدز 

أحرز المغربي وليد الكرتي هدفي بيراميدز في الدقيقتين (5) و(68)، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً عزز به موقعه في جدول الترتيب.

هذه الخسارة جمدت رصيد الأهلي عند 5 نقاط من 4 مباريات، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط من 5 مواجهات صعد بها إلى المركز الثالث.

ريبيرو تحت المجهر

الهزيمة الأخيرة زادت من حدة الضغوط على الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في 7 مباريات خاضها مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية.

وبدأ ريبيرو مشواره مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية دون أي انتصار، مكتفياً بتعادلين وخسارة في دور المجموعات.

 أما في الدوري المحلي، فقد حقق الأهلي معه فوزاً وحيداً مقابل تعادلين وخسارة، ما أثار قلق الجماهير بشأن مستقبل الفريق.

موسم استثنائي للدوري

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري (2025-2026) نظاما استثنائيا بمشاركة 21 فريقاً، بعد قرار إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، وصعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى فرق الدوري الممتاز.

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما.

ريبيرو الاهلي الزمالك

