سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق

منار نور

شنّ عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا قويًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، معبرًا عن استيائه من الأداء الذي وصفه بـ"الباهت" و"غير المقبول".

وقال متعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورتس":"اللي حصل مع الأهلي صعب جدًا. طبيعي أي لاعب يخسر أو يكون مش موفق، لكن الجدعنة والرجولة والانتماء مش محتاجين موهبة.. دي أساسيات لازم تبقى موجودة في لاعب الأهلي".

وأضاف: "المدير الفني ممكن يغلط في التشكيل، لكن لازم يوظف اللاعبين صح. أشك إن ريبيرو فاهم فعليًا إمكانيات اللاعبين أو يعرف يوظفهم بالشكل السليم داخل الملعب".

وتابع:"مفيش أي ثبات في التشكيل، ريبيرو لسه بيجرب. الفريق مش بيضغط على الكورة، واللاعب بدل ما يضغط بيحلق! ده ماينفعش يحصل في الأهلي".

واختتم متعب حديثه مؤكدًا: "الضغط على الكرة محتاج رجولة، وده مش موجود في لاعيبة الأهلي النهاردة. الفريق مش قادر يطلع بالكورة، مفيش حركة، ومفيش خلق للمساحات.. الأداء لا يليق بالنادي الأهلي".

