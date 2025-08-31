عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق

شنّ عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا قويًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، معبرًا عن استيائه من الأداء الذي وصفه بـ"الباهت" و"غير المقبول".

وقال متعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورتس":"اللي حصل مع الأهلي صعب جدًا. طبيعي أي لاعب يخسر أو يكون مش موفق، لكن الجدعنة والرجولة والانتماء مش محتاجين موهبة.. دي أساسيات لازم تبقى موجودة في لاعب الأهلي".

وأضاف: "المدير الفني ممكن يغلط في التشكيل، لكن لازم يوظف اللاعبين صح. أشك إن ريبيرو فاهم فعليًا إمكانيات اللاعبين أو يعرف يوظفهم بالشكل السليم داخل الملعب".

وتابع:"مفيش أي ثبات في التشكيل، ريبيرو لسه بيجرب. الفريق مش بيضغط على الكورة، واللاعب بدل ما يضغط بيحلق! ده ماينفعش يحصل في الأهلي".

واختتم متعب حديثه مؤكدًا: "الضغط على الكرة محتاج رجولة، وده مش موجود في لاعيبة الأهلي النهاردة. الفريق مش قادر يطلع بالكورة، مفيش حركة، ومفيش خلق للمساحات.. الأداء لا يليق بالنادي الأهلي".