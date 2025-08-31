قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا
مجدي عبدالغني بعد خسارة الأهلي: عايزين نعرف مين جاب ريبيرو
سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في مصر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد
محمد حماقي يحيي حفل الساحل الشمالي بأجمل أغانيه
تقارير تزعم استشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في قصف إسرائيلي
ضربا شخصا أثناء سيرهما بدراجة نارية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
إعلام عبري: المجلس الأمني المصغر سيناقش اليوم الخطة العسكرية فقط
علي جمعة: من أُتيح له فهم الحقيقة المحمدية ولو بشكل يسير يظل النور في قلبه دائمًا
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبدالغني بعد خسارة الأهلي: عايزين نعرف مين جاب ريبيرو

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
منار نور

انفجر مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، غضبًا على خلفية خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، موجّهًا انتقادات حادة لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بسبب التعاقد مع الجهاز الفني الحالي، وعلى رأسه المدرب البرتغالي ريكاردو ريبيرو.

وخلال تصريحات تلفزيونية على قناة "الشمس"، قال عبدالغني: "ريبيرو كان يتقاضى 35 ألف دولار فقط في جنوب أفريقيا، والآن يتقاضى 140 ألف دولار في الأهلي نطالب بإصدار بيان رسمي يوضح الحقيقة، لأن الصمت لم يعد مقبولًا".

وأضاف: "لا أحد يخرج ليوضح الأمور، من المسؤول عن عقد كولر؟ ومن الذي أحضر ريبيرو؟ الأمور تحتاج إلى شفافية، والناس تغلي من الغضب، مش معقول كل ده يحصل والدنيا ساكتة".

واستنكر عبدالغني الأداء الضعيف أمام بيراميدز، قائلًا: "الفريق المنافس كان يمر بظروف صعبة، ولا يجوز أن يتفوق عليك، ريبيرو مدرب ضعيف المستوى، والدفاع عنه غير منطقي، الجميع كان يرى منذ كأس العالم للأندية أنه ليس الخيار المناسب".

واختتم حديثه برسالة مباشرة للإدارة: "لابد من كشف المسؤول عن التعاقد مع ريبيرو للرأي العام، لأن الجماهير من حقها تعرف الحقيقة".


 

الاهلي محمود الخطيب بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

وزير المالية

بالأرقام .. كيف زادت حصيلة الضرائب في مصر خلال عام .. المالية توضح مخططات خفض الدين الخارجي

الزكاة

فتاوى تشغل الأذهان.. الفرق بين مصارف الزكاة والصدقات.. وكيفية الإجابة على سؤال: من خلق الله؟

صورة ارشيفية

العدودة في رثاء الراحلين.. الوجع الذي يسكن وجدان الأقصر

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد