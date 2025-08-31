مجدي عبدالغني بعد خسارة الأهلي: عايزين نعرف مين جاب ريبيرو

انفجر مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، غضبًا على خلفية خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، موجّهًا انتقادات حادة لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بسبب التعاقد مع الجهاز الفني الحالي، وعلى رأسه المدرب البرتغالي ريكاردو ريبيرو.

وخلال تصريحات تلفزيونية على قناة "الشمس"، قال عبدالغني: "ريبيرو كان يتقاضى 35 ألف دولار فقط في جنوب أفريقيا، والآن يتقاضى 140 ألف دولار في الأهلي نطالب بإصدار بيان رسمي يوضح الحقيقة، لأن الصمت لم يعد مقبولًا".

وأضاف: "لا أحد يخرج ليوضح الأمور، من المسؤول عن عقد كولر؟ ومن الذي أحضر ريبيرو؟ الأمور تحتاج إلى شفافية، والناس تغلي من الغضب، مش معقول كل ده يحصل والدنيا ساكتة".

واستنكر عبدالغني الأداء الضعيف أمام بيراميدز، قائلًا: "الفريق المنافس كان يمر بظروف صعبة، ولا يجوز أن يتفوق عليك، ريبيرو مدرب ضعيف المستوى، والدفاع عنه غير منطقي، الجميع كان يرى منذ كأس العالم للأندية أنه ليس الخيار المناسب".

واختتم حديثه برسالة مباشرة للإدارة: "لابد من كشف المسؤول عن التعاقد مع ريبيرو للرأي العام، لأن الجماهير من حقها تعرف الحقيقة".



