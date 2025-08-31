علاء عبد العال: الأهلي محتاج مدرب أعلى من ريبيرو.. وأتمني قيادة القلعة الحمراء

أعرب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن أمنيته في تدريب النادي الأهلي.

وقال علاء عبد العال في تصريحات إذاعية:" الأهلي محتاج مدرب أعلي من ريبييرو .... وأتمني قيادة القلعة الحمراء".

وهزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجّل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.