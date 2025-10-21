ترامب: علاقتنا بالرئيس الصيني جيدة جدًا لكنه أقرّ بوجود بعض التوتر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن علاقتنا بالرئيس الصيني شي جين بينج جيدة جدًا، لكنه أقرّ بوجود بعض التوتر.

وأضاف ترامب: أعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين وأننا سنتفق جيدًا فيما يتعلق بتايوان وغيرها، جاء ذلك خلال خبرا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر..أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن البيت الأبيض يسابق الزمن للحفاظ على اتفاق السلام في غزة، حيث يتوجه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لينضم إلى المبعوث الخاص لترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين كانا أساسيين في التوسط في الصفقة.