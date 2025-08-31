إعلامي: الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة بشأن إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب النادي الأهلي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته على “فيسبوك”: “الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا”.

من جانب آخر، أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك حالة من الغضب العارم داخل النادي الأهلي وجهاز الكرة بسبب الخسارة الثقيلة من بيراميدز في قمة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل".

وقال فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "هناك توابع قوية من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بسبب الخسارة من فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، وهناك توقيع عقوبات مالية كبيرة على اللاعبين خلال الساعات القليلة القادمة".

وأشار إلى أن العقوبات المالية التي سيتم توقيعها على لاعبي فريق الأهلي، خاصة الأساسيين، قد تصل إلى نحو نصف مليون جنيه تقريبًا.