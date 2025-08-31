قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي: الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا

ريبيرو
ريبيرو
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة بشأن إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب النادي الأهلي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته على “فيسبوك”: “الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا”.

من جانب آخر، أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك حالة من الغضب العارم داخل النادي الأهلي  وجهاز الكرة بسبب الخسارة الثقيلة من بيراميدز في قمة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل".

وقال فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "هناك توابع قوية من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بسبب الخسارة من فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، وهناك توقيع عقوبات مالية كبيرة على اللاعبين خلال الساعات القليلة القادمة".

وأشار إلى أن العقوبات المالية التي سيتم توقيعها على لاعبي فريق الأهلي، خاصة الأساسيين، قد تصل إلى نحو نصف مليون جنيه تقريبًا.

ريبيرو الاهلي الزمالك

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

