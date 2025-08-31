فرج عامر: لاعبو بيراميدز لم يصنعوا معجزة بفوزهم السهل على الأهلي

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على هزيمة النادي الأهلي أمام نادي بيراميدز بمباراة الدوري المصري.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: "لاعبو بيراميدز لم يصنعوا معجزة بفوزهم السهل علي الأهلي ، لأن الأهلي نزل الملعب في حالة توهان وارتباك شديد( مهزوم)، ولاعبو الأهلي كانوا غير قادرين علي الجري، اللي بيحب الأهلي لازم يعترف بذلك، لأن الاعتراف بالخطأ هو أول طريق الإصلاح، والأمل موجود والأهلي قادر علي العودة بقوة".

وكان قد وجه أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين نظيفين.

وأكد أن المدرب يفتقد لأي ملامح فنية واضحة، وأن أداء الفريق كان كارثيًا.

وقال بلال خلال تصريحاته في برنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح على قناة "أون":"الأهلي لم يصنع جملة واحدة طوال المباراة، وريبيرو يجب أن يُعاقب على ما وصفه بـ'الغباء الكروي' أمام بيراميدز".

وأضاف:"لم أشعر بلاعبي الأهلي داخل الملعب، وريبيرو يُمثل نقمة على الفريق، فهو مدير فني بلا هوية أو فكر واضح".

وتابع:"حتى بيراميدز لم يكن في أفضل حالاته، لكن لاعبي الأهلي بدوا وكأنهم في نزهة على الشاطئ. لا توجد روح، ولا تنظيم".

وأوضح بلال أن المشكلة لا تقتصر على المدرب فقط، بل على أداء اللاعبين كذلك:"محمد يوسف فقد الأمل في اللاعبين، الذين كانوا أسوأ من ريبيرو نفسه، والتغييرات كانت كارثية".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلاً:"أي قرار غير إقالة ريبيرو في الوقت الحالي يُعد فشلًا إداريًا. مصلحة الأهلي تتطلب رحيله الفوري".