خالد الغندور يعلق على خسارة الأهلي من بيراميدز: "مين هيشيل الليلة؟"

أبدى الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تعجبه من حالة التخبط داخل النادي الأهلي عقب الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، متسائلًا عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الهزيمة، سواء كانت الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":"من المخطئ؟ هل هي الإدارة التي اختارت المدرب وتفكر في إقالته بعد 3 شهور فقط؟ أم المدير الفني ورؤيته؟ أم اللاعبون أصحاب أقوى وأغلى قائمة في إفريقيا بالعربي كده.. مين هيشيل الليلة؟".

مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فريق الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم لتسكن شباك محمد الشناوي، والثاني في الدقيقة 68 برأسية رائعة على يمين حارس الأهلي.