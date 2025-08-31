قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد بلال: ريبيرو نقمة على الأهلي وأي قرار غير الإقالة فشل إداري

احمد بلال
احمد بلال

وجه أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، مؤكدًا أن المدرب يفتقد لأي ملامح فنية واضحة، وأن أداء الفريق كان كارثيًا.

وقال بلال خلال تصريحاته في برنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح على قناة "أون":"الأهلي لم يصنع جملة واحدة طوال المباراة، وريبيرو يجب أن يُعاقب على ما وصفه بـ'الغباء الكروي' أمام بيراميدز".

وأضاف:"لم أشعر بلاعبي الأهلي داخل الملعب، وريبيرو يُمثل نقمة على الفريق، فهو مدير فني بلا هوية أو فكر واضح".

وتابع:"حتى بيراميدز لم يكن في أفضل حالاته، لكن لاعبي الأهلي بدوا وكأنهم في نزهة على الشاطئ. لا توجد روح، ولا تنظيم".

وأوضح بلال أن المشكلة لا تقتصر على المدرب فقط، بل على أداء اللاعبين كذلك:"محمد يوسف  فقد الأمل في اللاعبين، الذين كانوا أسوأ من ريبيرو نفسه، والتغييرات كانت كارثية".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلاً:"أي قرار غير إقالة ريبيرو في الوقت الحالي يُعد فشلًا إداريًا. مصلحة الأهلي تتطلب رحيله الفوري".


 


 

احمد بلال الاهلي ريبيرو بيراميدز

