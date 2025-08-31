شوبير: ريبيرو فقد السيطرة أمام بيراميدز.. وجماهير الأهلي طالبت برحيله

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، الطريقة التي أدار بها الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، مواجهة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز، والتي انتهت بخسارة الأحمر بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.

وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية:"مستوى الأهلي مقلق جدًا، وهتقولوا إني كنت بدافع عن ريبيرو، وده حقيقي.. عندي قناعات ثابتة، لكن واضح إن فيه أزمة ثقة حقيقية بينه وبين الجماهير، وامبارح قالوله بشكل غير مباشر: خد جهازك وامشي".

وأضاف:"أنا مقتنع إن ريبيرو مدرب عنده فكر، لكن المباراة كانت هربانة منه تمامًا، في المقابل، يورتشيتش (مدرب بيراميدز) كان مسيطر على اللقاء من الدقيقة الأولى وحتى النهاية".

وتابع شوبير انتقاده قائلاً:"كان ريبيرو بيقول إن الأهلي بيعاني لما يواجه فرق بتقفل وتدافع، طيب امبارح بيراميدز لعب ضغط عالي، هل عرفت تعمل حاجة؟ ما حصلش".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلًا:"جماهير الأهلي من كتر الإحباط، اقتنعت إن الفريق مش هيسجل، وكانت مستنية الحكم يصفر ويخلص المباراة على 2-0 وخلاص".