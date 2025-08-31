«شوبير» يتغزل في بيراميدز.. ويؤكد: الأهلي «جاب لجماهيره نقطة»

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن فريق بيراميدز قدّم مجهودًا رائعًا أمام الأهلي أمس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الأسبوع الخامس بالدوري، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2-0.

وأضاف “شوبير”، في تصريحات إذاعية، أن فريق الأهلي لم يستحق أي نقطة في اللقاء، ولكنه "جاب لجماهيره نقطة" أمام بيراميدز، تعبيرًا عن غضب الجماهير.

وأشار إلى أن الأهلي طوال الوقت يعاني من القلق والتوتر في مواجهات بيراميدز، وأن النتائج تؤكد ذلك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الثامنة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر في جدول المسابقة.