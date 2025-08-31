أمير هشام بعد فوز بيراميدز : الأهلي في أسوأ صورة

علق الإعلامي أمير هشام على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وكنب أمير هشام عبر فيسبوك:"الأهلي في أسوأ صورة، اللي بيحصل ده غريب".

وكان قد علّق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأزمة في القلعة الحمراء لا تقتصر فقط على الجهاز الفني.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"بيراميدز كان الفريق الأفضل في كل شيء خلال المباراة، وكان واضحًا أن دوافعه للفوز كانت أكبر، وده بيؤكد إن مشكلة الأهلي مش في المدرب بس".

وأضاف:"اللاعبون لا يقدمون أقصى ما لديهم في الملعب، ولا بد أن تُراجع إدارة الأهلي الأمر علميًا وتُقيّم الأسباب.. تحس إن اللاعيبة بتلعب كأن الخسارة أمر عادي".

وأشار ميدو إلى أن أداء الفريق الأحمر كان غريبًا عليه، قائلًا:"بصراحة، أنا ما شوفتش الأهلي كده من سنين. اختزال الأزمة في المدرب بس ظلم. حتى التوقف الدولي مش في صالح الأهلي، لأن معظم لاعبيه دوليين ومش هيتواجدوا للتدريب أو إعادة البناء حتى لو اتغير المدرب".

وختم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلاً:"بيراميدز كسب الأهلي بأقل مجهود، ودي جملة عمري ما كنت متخيل إني هقولها، لكن للأسف الواقع بيقول كده، ومعظم جمهور الكورة في مصر شايف نفس اللي أنا شايفه".