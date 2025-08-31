انقسام .. شوبير يكشف موقف مجلس إدارة الأهلي من رحيل ريبيرو

كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف ربيبرو المدير الفني للفريق من الرحيل عن الأهلي

واكد شوبير في تصريحات اذاعية أن إدارة النادى الأهلى مقتنعة بالمدير الفنى الإسبانى للنادى الأهلي مشددا أن الظروف، في ظل ضغط الجماهير حيث انها تتحكم فى القرارات فى بعض الأحيان.

وتابع أن هناك أصواتا فى مجلس الإدارة تطالب بتغيير الجهاز الفنى، ولكن القرار النهائى خلال ساعات من جانب مجلس الإدارة.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز