غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة

استقر البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك، على تشكيل فريقه أمام وادي دجلة، في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعتمد فيريرا على نفس تشكيل المباراة الماضية، مع إجراء تعديل اضطراري في وسط الملعب، بعد غياب نبيل عماد "دونجا" للإيقاف، ومحمد شحاتة للإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمود الونش – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

خط الوسط: سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان ألفينا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط جمعها من 4 مباريات، بعد الفوز على سيراميكا ومودرن وفاركو، والتعادل مع المقاولون العرب.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم لتعزيز صدارته ومواصلة بدايته القوية.

في المقابل، يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر من أجل تحسين وضعيته مبكرًا والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الدوري.