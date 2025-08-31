قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري المصري...موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة والقنوات الناقلة
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الأحد 31-8-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 عدد من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 مودرن سبورت X الحدود – الساعة 6 مساءً على قناة on sport 2

المصري X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 6 مساءً على قناة on sport 1

سموحة X بتروجت – الساعة 9 مساءً على قناة on sport 2

وادي دجلة X الزمالك – الساعة 9 مساءً على قناة on sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 نوتنجهام فوريست X وست هام  – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

برايتون X مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X أرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X فياريال – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

إسبانيول X أوساسونا – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X برشلونة – الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 تورينو X فيورنتينا – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 2 HD  

جنوى X يوفنتوس – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD  

لاتسيو X فيرونا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 2 HD  

إنتر X أودينيزي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
أنجييه X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر X نيس – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

موناكو X ستراسبورج – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

باريس إف سي X ميتز – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

ليون X مارسيليا – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 فولفسبورج X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X أونيون برلين – الساعة 6:30 مساءً 

إف سي كولن X فرايبورج – الساعة 8:30 مساءً 

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة
العربي X الأهلي – الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1

الدوري المصري الدوري الفرنسي الدوري الالماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

البحوث الإسلامية يعزِّي رئيس جامعة نور مبارك بكازاخستان في وفاة والدته

الدعاء

آية التوفيق.. رددها كل يوم وقبل دخولك أي مكان

دعاء الصباح من الكتاب والسنة

دعاء الصباح من الكتاب والسنة.. ردد هذه الأدعية واملأ يومك بالبركة

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد