أبرز مباريات اليوم الأحد 31-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 عدد من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن سبورت X الحدود – الساعة 6 مساءً على قناة on sport 2

المصري X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 6 مساءً على قناة on sport 1

سموحة X بتروجت – الساعة 9 مساءً على قناة on sport 2

وادي دجلة X الزمالك – الساعة 9 مساءً على قناة on sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتنجهام فوريست X وست هام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

برايتون X مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X أرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X فياريال – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

إسبانيول X أوساسونا – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X برشلونة – الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تورينو X فيورنتينا – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 2 HD

جنوى X يوفنتوس – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو X فيرونا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 2 HD

إنتر X أودينيزي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أنجييه X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر X نيس – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

موناكو X ستراسبورج – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

باريس إف سي X ميتز – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

ليون X مارسيليا – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X أونيون برلين – الساعة 6:30 مساءً

إف سي كولن X فرايبورج – الساعة 8:30 مساءً

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

العربي X الأهلي – الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1