أبرز مباريات اليوم الأحد 31-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 عدد من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مودرن سبورت X الحدود – الساعة 6 مساءً على قناة on sport 2
المصري X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 6 مساءً على قناة on sport 1
سموحة X بتروجت – الساعة 9 مساءً على قناة on sport 2
وادي دجلة X الزمالك – الساعة 9 مساءً على قناة on sport 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتنجهام فوريست X وست هام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
برايتون X مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ليفربول X أرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو X فياريال – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
إسبانيول X أوساسونا – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
رايو فاليكانو X برشلونة – الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
تورينو X فيورنتينا – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 2 HD
جنوى X يوفنتوس – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
لاتسيو X فيرونا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 2 HD
إنتر X أودينيزي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
أنجييه X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
لوهافر X نيس – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
موناكو X ستراسبورج – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
باريس إف سي X ميتز – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
ليون X مارسيليا – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولفسبورج X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا دورتموند X أونيون برلين – الساعة 6:30 مساءً
إف سي كولن X فرايبورج – الساعة 8:30 مساءً
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة
العربي X الأهلي – الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1