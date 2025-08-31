شباب فراعنة الطائرة يكتسحون كازاخستان في بطولة العالم بالصين

تواصل المنتخبات المصرية للكرة الطائرة تحقيق الانتصارات، حيث نجح منتخب الشباب في اكتساح نظيره كازاخستان بثلاثة أشواط نظيفة (3-0)، في مباراة تحديد المركزين الـ13 والـ14 ببطولة العالم تحت 21 عامًا، والمقامة بالصين خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-22، 25-19، 30-28).

وبهذا الفوز حصد شباب مصر المركز الـ13 عالميًا.

وكان "شباب فراعنة الطائرة" قد بدأوا مشوارهم بالبطولة بفوز مستحق على المغرب (3-0)، ثم تغلبوا على تايلاند (3-2)، قبل أن يخسروا أمام الولايات المتحدة بالنتيجة نفسها (2-3)، ثم فازوا على تركيا (3-2)، واختتموا دور المجموعات بانتصار مثير على الصين (3-2).

وفي الأدوار النهائية خسر المنتخب أمام كوبا (0-3)، ثم أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يعود للتفوق على تركيا (3-1)، ليختتم مشاركته العالمية بانتصار قوي على كازاخستان بثلاثية نظيفة.

وشهدت البطولة مشاركة 24 منتخبًا، موزعة على أربع مجموعات، بواقع 6 منتخبات لكل مجموعة، حيث تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ16 للمنافسة على اللقب، فيما خاضت بقية المنتخبات مواجهات لتحديد المراكز من 17 وحتى 24.

وترأس بعثة المنتخب المصري اللواء خالد أبوزينة نائب رئيس الاتحاد، فيما ضم الجهاز الفني أحمد سمير مديرًا فنيًا، يعاونه حسام الدين شعراوي مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وسامح نور الدين مسؤول التأهيل والإصابات.

وتضم القائمة الدولية كلا من:

حمزة حمدي الصافي، آسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبدالباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبدالفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبدالمقصود، يوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.