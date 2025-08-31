قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شباب فراعنة الطائرة يكتسحون كازاخستان في بطولة العالم بالصين

محمد سمير

تواصل المنتخبات المصرية للكرة الطائرة تحقيق الانتصارات، حيث نجح منتخب الشباب في اكتساح نظيره كازاخستان بثلاثة أشواط نظيفة (3-0)، في مباراة تحديد المركزين الـ13 والـ14 ببطولة العالم تحت 21 عامًا، والمقامة  بالصين خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-22، 25-19، 30-28).
وبهذا الفوز حصد شباب مصر المركز الـ13 عالميًا.

وكان "شباب فراعنة الطائرة" قد بدأوا مشوارهم بالبطولة بفوز مستحق على المغرب (3-0)، ثم تغلبوا على تايلاند (3-2)، قبل أن يخسروا أمام الولايات المتحدة بالنتيجة نفسها (2-3)، ثم فازوا على تركيا (3-2)، واختتموا دور المجموعات بانتصار مثير على الصين (3-2).

وفي الأدوار النهائية خسر المنتخب أمام كوبا (0-3)، ثم أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يعود للتفوق على تركيا (3-1)، ليختتم مشاركته العالمية بانتصار قوي على كازاخستان بثلاثية نظيفة.

وشهدت البطولة مشاركة 24 منتخبًا، موزعة على أربع مجموعات، بواقع 6 منتخبات لكل مجموعة، حيث تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ16 للمنافسة على اللقب، فيما خاضت بقية المنتخبات مواجهات لتحديد المراكز من 17 وحتى 24.

وترأس بعثة المنتخب المصري اللواء خالد أبوزينة نائب رئيس الاتحاد، فيما ضم الجهاز الفني أحمد سمير مديرًا فنيًا، يعاونه حسام الدين شعراوي مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وسامح نور الدين مسؤول التأهيل والإصابات.

وتضم القائمة الدولية كلا من:
حمزة حمدي الصافي، آسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبدالباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبدالفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبدالمقصود، يوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

جانب من الاجتماع

الصحة تعقد اجتماعا عاجلا لتطوير خدمات المستشفيات النفسية

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تسير القطار العاشر للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور

وزير الري

وزير الري يتابع الاستعدادات الجارية لعقد "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

