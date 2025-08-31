الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث يهنئ نظيره المصري بإنجازات بطولة العالم

أرسل الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث برئاسة سيلفستر زاري رسالة تهنئة إلى نظيره المصري برئاسة المهندس شريف العريان لما حققه الاتحاد المصري من إنجازات غير مسبوقة في بطولة العالم التي أقيمت في ليتوانيا بالتتويج بذهبيتي فردي الرجال والسيدات بالإضافة إلى برونزيتي الفرق في إنجاز لم يحدث من قبل.

وجاء نص رسالة الاتحاد الإفريقي كالتالي: “بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي للخماسي الحديث، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وبصفتي الشخصية، أود أن أتقدم إليكم، سيدي الرئيس، والجهاز الفني، ورياضيي مصر، بأحر التهاني.

مرة أخرى، أثبت رياضيوكم للعالم أجمع أن أفريقيا تتمتع بمكانة مرموقة. وإن كانت هناك أي شكوك، فإن هذه النتائج تؤكد بوضوح ضرورة الاعتراف الكامل بالدور القيادي للقارة الأفريقية. فالأداء غني عن التعريف، ويجب أخذه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المهمة، لا سيما فيما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة للتأهل إلى الألعاب الأولمبية.

أودّ أن أنقل إلى الرياضيين فخرنا الكبير بإنجازاتهم المتميزة في بطولة العالم في كاوناس: ميداليتين ذهبيتين في منافسات الرجال والسيدات، وميداليتين برونزيتين في منافسات الفرق في كلتا الفئتين. لم نكن لنأمل في نتائج أفضل.

فليُتمنّ، بعون الله، أن تستمروا في إسعادنا ورفع اسم أفريقيا عالياً.

مرة أخرى، خالص تهانينا. وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق تقديري واحترامي.

سيلفستر زاري، رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث.”

وسيطر المنتخب المصري للخماسي الحديث على منصات تتويج بطولة العالم للكبار المقامة في ليتوانيا، حيث حصدت مصر لقبي السيدات والرجال في منافسات الفردي بالإضافة إلى حصول المنتخب المصري على برونزيتي الفرق للسيدات والرجال.



حيث حقق معتز وائل الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكبار ليصبح أول لاعب مصري يتوج بالذهب العالمي.

وجاء معتز وائل في المركز الأول بمجموع نقاط 1579 نقطة وجاء الفرنسي ماتياس روشا في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع نقاط 1562 نقطة ثم التشيكي ماتيج لوكيس في المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع نقاط 1547 نقطة .

وحصد معتز وائل هذا الموسم 4 ذهبيات عالمية وهي: ذهبية بطولة العالم للكبار في ليتوانيا، ذهبية بطولة العالم للناشئين في المجر، ذهبية نهائي كأس العالم في الاسكندرية، ذهبية كأس العالم في المجر.

وتوجت البطلة المصرية الصاعدة بقوة فريدة خليل صاحبة ال 14 عامًا بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المقامة في ليتوانيا لتصبح أصغر لاعبة في التاريخ تحصد الذهب

وجاءت فريدة خليل في المركز الأول بمجموع نقاط 1457 متقدمة على المجرية بلانكا جوزي التي احتلت المركز الثاني برصيد 1445 نقطة فيما جاءت الايطالية اورورا وجنيتي في المركز الثالث برصيد 1432 نقطة.

وحققت فريدة خليل انجاز غير مسبوق هذا الموسم محققة الجراند سلام التاريخي لتحمع بين ذهبيات جميع بطولات العالم للخماسي الحديث في عام واحد وهم: ذهبية بطولة العالم للكبار في ليتوانيا، ذهبية بطولة العالم تحت 21 عام في المجر ، ذهبية بطولة العالم تحت 19 عام في ليتوانيا، ذهبية بطولة العالم تحت 17 عام في جنوب افريقيا في انجاز تاريخي لم يحدث من قبل، بالإضافة لفوزها هذا الموسم بذهبيتين وفضية في بطولات كأس العالم وذهبية في نهائي كأس العالم.

كما حققت مصر الميدالية البرونزية في منافسات الفرق للرجال عن طريق الثلاثي معتز وائل ومهند شعبان ومحمد حاتم بينما حققت فرنسا الميدالية الذهبية وأوكرانيا على الميدالية الفضية .

واحرز الفريق المصري المكون من فريدة خليل وملك اسماعيل وجنا عطية الميدالية البرونزية في منافسات الفرق خلف منتخبي ايطاليا وبريطانيا.

ويترأس بعثة مصر في البطولة أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث وياسر حفني المستشار الفني والمدير الرياضي للاتحاد والمديرين الفنيين هشام سليمان وإسلام حامد ومحمد أبو هاشم ومحمود النجار ومدربي الموانع أحمد يحيى وكريم تيمور ومديرين فنيين للسلاح محمد الصباحي ومحمد أشرف ومحمد العسال ومدير فني الرماية كريم وجيه والدكتور يوسف حسن أخصائي العلاج الطبيعي والدكتور محمد خاطر أخصائي المكملات الغذائية.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين معتز وائل ومهند شعبان ومحمد حاتم وعمر عامر ومحمد حسام وأسامة مدحت ومصطفى أبو عامر وسيف سليمان ، واللاعبات فريدة أبو هاشم وملك إسماعيل

وجنه الجندي وجنا عطية و عاليه عنايات وسارة عمرو .