ميدو للاعبي الزمالك: فرصة ذهبية لتصدر الدوري

وجّه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة تحذيرية إلى لاعبي القلعة البيضاء، قبل مواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز، مشددًا على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "الزمالك لازم ياخد باله من دجلة.. فريق منظم وعنده مدرب مميز، وبيلعبوا من غير أي ضغوط، فلازم يكون في حالة تركيز شديدة من الجميع".

وأكد: "لازم نبدأ اللقاء بضغط عالي ورتم سريع، ونحاول نجيب هدف مبكر. لاعيبة الزمالك لازم تدرك إن عندهم فرصة ذهبية يوصلوا للتوقف الدولي وهما في الصدارة بفارق مريح عن المنافسين".

وأضاف: "ده سيناريو أنا توقعته قبل بداية الدوري، إن الزمالك هيكون منافس شرس على كل البطولات الموسم ده".

واختتم رسالته قائلا: "عندي سؤال مهم لبعض الإعلاميين اللي كانوا بيسألوا ضيوفهم قبل بداية الموسم: هل الزمالك يقدر ينافس الأهلي وبيراميدز السنة دي؟ بس هأجّل الرد لَبعد الماتش".