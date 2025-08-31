الدردير: زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خارج الخدمة

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي أداء اللاعبين أحمد سيد زيزو وبن شرقي ومحمود تريزيجيه في مباراة الأهلي أمام بيراميدز في بطوله الدوري المصري.

وكتب الدرديري عبر فيسبوك: "إقالة ريبيرو من تدريب الأهلي قرار مهم في الساعات القادمة، الأهلي يخسر أمام بيراميدز وارد لكن الأداء المتواضع وتفكك وانهيار الفريق هو المشكلة ، زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خارج الخدمة في المباراة".

وانتقد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أداء أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفريق خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أحمد سيد زيزو لا يتحمل الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها فريق الأهلي منذ التعاقد معه في بداية الموسم الجاري على عكس ما كان يحدث معه في نادي الزمالك كان بيستخبى في باقي الفريق".

وواصل:" أرفض استمرار عماد النحاس في تدريب فريق الأهلي في حال رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر وأرشح حسام البدري لتولي تدريب فريق الأهلي في الفترة المقبلة ".