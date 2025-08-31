قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
الداخلية تطهر الصعيد.. مصرع 4 عناصر وضبط مخدرات بـ 59 مليون جنيه
مرصد الأزهر: مخيمات الشمال السوري قنبلة موقوتة تهدد بعودة الإرهاب
إذاعة جيش الاحتلال: ننتظر تأكيدًا استخباراتيًا بشأن نجاح اغتيـ،ــال «أبو عبيدة»
1380 وحدة سكنية.. شروط الحجز في مبادرة بيتك في مصر
ضغوط أمريكية على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
كيفية التقديم في وظائف لبنان براتب 500 دولار شهريا
أحدهم إصابته خطيرة .. إصابة 3 عمّال في انهيار جدار منزل بالدقهلية |تفاصيل
الدردير: زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خارج الخدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خارج الخدمة

الدردير
الدردير
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي أداء اللاعبين أحمد سيد زيزو وبن شرقي ومحمود تريزيجيه في مباراة الأهلي أمام بيراميدز في بطوله الدوري المصري.

وكتب الدرديري عبر فيسبوك: "إقالة ريبيرو من تدريب الأهلي قرار مهم في الساعات القادمة، الأهلي يخسر أمام بيراميدز وارد لكن الأداء المتواضع وتفكك وانهيار الفريق هو المشكلة ، زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خارج الخدمة في المباراة".

وانتقد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أداء أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفريق خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن.


وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أحمد سيد زيزو لا يتحمل الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها فريق الأهلي منذ التعاقد معه في بداية الموسم الجاري على عكس ما كان يحدث معه في نادي الزمالك كان بيستخبى في باقي الفريق".

وواصل:" أرفض استمرار عماد النحاس في تدريب فريق الأهلي في حال رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر وأرشح حسام البدري لتولي تدريب فريق الأهلي في الفترة المقبلة ".

الدردير الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

الشكلمة

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

حقيقة وفاة دونالد ترامب

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

ليلي أحمد زاهر

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

بالصور

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد