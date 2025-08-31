قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رئيس اتحاد الطائرة: إنجازات المنتخبات الوطنية نتيجة للعمل بجد وإخلاص

ياسر قمر
ياسر قمر
محمد سمير

أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن منتخبي الناشئين والناشئات حققا إنجازين مبهرين في يوم واحد، بالفوز بلقبي البطولة الأفريقية التي استضافتها تونس.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن ما حققه المنتخبان يعد تأكيدًا على نجاح سياسة مجلس إدارة الاتحاد في إعداد عناصر شابة تمثل مستقبل الكرة الطائرة المصرية في القريب العاجل.

وأضاف المهندس ياسر قمر أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون الدعم الكبير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، فضلًا عن جهود مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وحرصهم على تقديم كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية.

كما أشاد المهندس ياسر قمر بالإدارة التنفيذية للاتحاد بقيادة الدينمو كابتن حسن عابد،  المدير التنفيذي للاتحاد ومدير المنتخبات القومية وكل العاملين داخل الاتحاد، مقدمًا شكره للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخبين بقيادة الكابتن تهاني طوسون والكابتن محمد اللقاني.

وقال  ان الاستقرار  الذي ينعم به مجلس إدارة الاتحاد والعمل بجد وإخلاص سر نجاح المنتخبات الوطنية في كافة المشاركات العربية والإفريقية والعالمية.

الاتحاد المصري للكرة الطائرة ياسر قمر منتخبي الناشئين والناشئات البطولة الأفريقية الكرة الطائرة المصرية

