غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام وادي دجلة في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط غياب عدد من لاعبيه الأساسيين لأسباب مختلفة.

ويفتقد الفريق الأبيض جهود أحمد ربيع بسبب إصابة في العضلة الضامة، ومحمد شحاتة نتيجة إصابته بشد عضلي، بالإضافة إلى غياب نبيل عماد "دونجا" للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء.

كما استبعد الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا كلاً من سيف الدين الجزيري وعبد الحميد معالي ومحمد عواد وأحمد شريف ومحمود جهاد لأسباب فنية.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بعد الفوز على سيراميكا ومودرن وفاركو والتعادل مع المقاولون العرب.

فيما يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر بـ 4 نقاط فقط، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه والابتعاد عن مراكز الخطر.