عماد النحاس يتصدر ترشيحات خلافة ريبيرو في الأهلي

تصدر عماد النحاس، المدرب المساعد بالنادي الأهلي، قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، حال رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن منصبه عقب الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز.

ويحظى النحاس بدعم كبير داخل النادي الأحمر نظرًا لتواجده مع الجهاز الفني منذ الموسم الماضي، ومعرفته الكاملة بكل تفاصيل الفريق، بجانب نجاحه في قيادة الأهلي خلال الفترة الانتقالية عقب رحيل مارسيل كولر، حيث قاد الفريق حينها للتتويج ببطولة الدوري المصري بعد منافسة قوية مع بيراميدز قبل إبرام الصفقات الجديدة.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه المتذبذبة في الدوري الممتاز، بعدما خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد مساء السبت في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط من 4 مباريات فقط، بواقع فوز وحيد وتعادلين وخسارة.

وعقب المباراة، أعربت جماهير الأهلي في المدرجات عن غضبها وطالبت برحيل ريبيرو، الذي تولى المهمة يوم 29 مايو الماضي خلفًا للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يحقق منذ ذلك الحين سوى انتصار وحيد خلال 7 مباريات.