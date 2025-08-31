وائل بدر مدربًا لفريق السلة بنادي الوحدة السوري

أعلن نادي الوحدة السوري، تعيين وائل بدر المدير الفني السابق لنادي الزمالك لكرة السلة، مديرًا فنيًا لفريق كرة السلة بالنادي السوري بداية من الموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي السوري على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«من أرض الحضارة، إلى عاصمة التاريخ من أقدم دول العالم، إلى أقدم عواصمها من النيل، إلى بردى من الأهرامات التي يقف الإنسان مذهولاً بعظمتها، إلى أزقة الشام القديمة التي تُشعِرك بأنك من أهل المكان حالما تدخلها».

وسبق أن مثل وائل بدر سبق نادي الزمالك لاعبًا ومدربًا ولمع اسمه في الوسط التدريبي منذ اعتزاله واتجاهه للتدريب موسم 2015.

الجدير بالذكر أن وائل بدر قد قاد منتخب مصر للتتويج بلقب البطولة العربية للمنتخبات العام الماضي.