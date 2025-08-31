قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي

طارق مصطفى
طارق مصطفى
محمد سمير

وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفنى وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق فى خطواتهم المقبلة.

كان التعادل السلبي حسم مواجهة طلائع الجيش أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

زشهدت المباراة سيطرة نسبية من جانب البنك الأهلي الذي أتيحت له أكثر من فرصة محققة عن طريق أسامة فيصل وياو أنور، إلا أن غياب الفاعلية أمام المرمى حال دون تسجيل الأهداف، لتنتهي المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.

بهذا التعادل، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بعدما حقق فوزًا وتعادلين وتلقى هزيمتين.

في المقابل، وصل رصيد البنك الأهلي إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر، بعد أن تعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة واحدة منذ بداية الموسم.

البنك الأهلي طارق مصطفى أشرف نصار فريق البنك تالأهلي رحيل طارق مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

ترشيحاتنا

رانيا المشاط

التخطيط: 144.8مليار جنيه استثمارات مستهدفة بالزراعة والري بخطة 25/26

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتابع مشروع المماشي السياحية بمدينة 6 أكتوبر

صورة تعبيرية

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز 4 مليارات دولار بنمو 8% خلال 7 أشهر

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد