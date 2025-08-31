كشف الإعلامي أحمد حسن عن عودة أحمد ربيع للمشاركة مع الزمالك.

وكتب أحمد حسن:"أحمد ربيع يعود للمشاركة مع الزمالك بعد التوقف الدولي".

واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على استدعاء ناصر ماهر، لاعب الزمالك، ليحل محل إمام عاشور، نجم الأهلي، الغائب عن معسكر الفراعنة المقبل بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة كسر الترقوة التي تعرض لها مؤخرًا.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن، اليوم الأحد، القائمة النهائية للمنتخب استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، المقرر لهما يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فيما ينطلق معسكر الفراعنة غدًا، الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، وسط غيابات عديدة للإصابة أبرزها: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، مصطفى فتحي، ومحمد شكري.

وحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة رسمية لحضور 50 ألف مشجع في مباراة مصر أمام إثيوبيا، المقرر إقامتها باستاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 5 سبتمبر، ضمن الجولة السابعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بعد 6 جولات خاضها دون أي هزيمة، محققًا 5 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، ومسجلًا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط.

ويقترب الفراعنة من حسم بطاقة التأهل للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما تتوزع بقية المراكز بين سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو، في حين يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة فقط.