قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: علي ماهر يوافق على تدريب الأهلي.. والإعلان عن إقالة ريبيرو خلال ساعات
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد ربيع يعود للمشاركة مع الزمالك بعد التوقف الدولي

احمد ربيع
احمد ربيع
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عودة أحمد ربيع للمشاركة مع الزمالك.

وكتب أحمد حسن:"أحمد ربيع يعود للمشاركة مع الزمالك بعد التوقف الدولي".

واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على استدعاء ناصر ماهر، لاعب الزمالك، ليحل محل إمام عاشور، نجم الأهلي، الغائب عن معسكر الفراعنة المقبل بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة كسر الترقوة التي تعرض لها مؤخرًا.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن، اليوم الأحد، القائمة النهائية للمنتخب استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، المقرر لهما يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فيما ينطلق معسكر الفراعنة غدًا، الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، وسط غيابات عديدة للإصابة أبرزها: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، مصطفى فتحي، ومحمد شكري.

وحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة رسمية لحضور 50 ألف مشجع في مباراة مصر أمام إثيوبيا، المقرر إقامتها باستاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 5 سبتمبر، ضمن الجولة السابعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بعد 6 جولات خاضها دون أي هزيمة، محققًا 5 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، ومسجلًا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط.

ويقترب الفراعنة من حسم بطاقة التأهل للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما تتوزع بقية المراكز بين سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو، في حين يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة فقط.

احمد ربيع الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في المهرجان الكرازي للخدمة السودانية | صور

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة أم المخلص ببردنوها

مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية

اللقاء الافتتاحي للدورة الثانية لمجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد