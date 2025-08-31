موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد الخسارة أمام برايتون

تلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر أمام برايتون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

السيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا اكتفى بحصد 3 نقاط فقط من أول ثلاث جولات، بعدما حقق فوزًا وحيدًا على ولفرهامبتون برباعية نظيفة، قبل أن يسقط أمام توتنهام بهدفين دون رد على ملعب "الاتحاد"، ثم هزيمة اليوم أمام برايتون.

تفاصيل المباراة

تقدم مانشستر سيتي أولاً في الدقيقة 33 عبر النرويجي إيرلينج هالاند، بعد تمريرة مميزة من الدولي المصري عمر مرموش الذي راوغ بمهارة ومرر الكرة لهالاند ليضعها في الشباك.

برايتون أدرك التعادل في الدقيقة 67 عن طريق جيمس ميلنر من ركلة جزاء.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق، خطف برايتون هدف الفوز في الدقيقة 89 بعد تمريرة متقنة من ميتوما وصلت إلى جرودا الذي انفرد بالمرمى وراوغ الحارس ترافورد قبل أن يسجل هدف الانتصار.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الـ12، بينما رفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز العاشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

يستعد السيتي لمواجهة قوية أمام جاره مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة..