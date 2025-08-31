قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار النبي في المساء.. كلمات تدخلك الجنة
نائبة: مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية
التمثيل التجاري: 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا خلال 2025
تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟
تفاصيل وكواليس اجتماع الحسم بالأهلي
الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي
الأهلي يشكر ريبيرو وينهي تعاقده بالتراضي
أخبار التكنولوجيا | أوبو تطلق Oppo A6 Max نحيف وبطارية ضخمة وشحن سريع.. لماذا لا يجب عليك شراء هاتف آيفون الآن؟
يعكس معدنكم الأصيل.. رسالة من محافظ مطروح لأهالى الضبعة بعد حادث القطار
رسميا.. رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عن الأهلي
معاندة لأمر الله.. خالد الجندي يرد على مقولة "إحنا مش أنبياء"
لسه خارج من السجن.. العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من سمكري البني آدمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد الخسارة أمام برايتون

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حمزة شعيب

تلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر أمام برايتون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

السيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا اكتفى بحصد 3 نقاط فقط من أول ثلاث جولات، بعدما حقق فوزًا وحيدًا على ولفرهامبتون برباعية نظيفة، قبل أن يسقط أمام توتنهام بهدفين دون رد على ملعب "الاتحاد"، ثم هزيمة اليوم أمام برايتون.

تفاصيل المباراة

تقدم مانشستر سيتي أولاً في الدقيقة 33 عبر النرويجي إيرلينج هالاند، بعد تمريرة مميزة من الدولي المصري عمر مرموش الذي راوغ بمهارة ومرر الكرة لهالاند ليضعها في الشباك.

برايتون أدرك التعادل في الدقيقة 67 عن طريق جيمس ميلنر من ركلة جزاء.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق، خطف برايتون هدف الفوز في الدقيقة 89 بعد تمريرة متقنة من ميتوما وصلت إلى جرودا الذي انفرد بالمرمى وراوغ الحارس ترافورد قبل أن يسجل هدف الانتصار.

 

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الـ12، بينما رفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز العاشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

يستعد السيتي لمواجهة قوية أمام جاره مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة..

مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

ترشيحاتنا

فيها ايه يعني

أخر ظهور لـ سليمان عيد.. طرح برومو فيلم "فيها ايه يعني"

محمد منير

محمد منير يصدر الأغنية الدعائية لفيلم "ضي"

جود لو

مجسداً بوتين.. جود لو يحضر عرض فيلمه The Wizard Of The Kremlin في مهرجان فينيسيا

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

فيديو

متحرش القليوبية

القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

المتهم - أرشيفية

بيسرق المصلين.. سقوط لص المساجد بالفيوم

متحرش القليوبية

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

رحمة

ميهمنيش الحكومة.. إخلاء سبيل أصحاب فيديو مشاجرة المرج بكفالة 5 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ازدواجية الغرب وحقوق الإنسان

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

المزيد