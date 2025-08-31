إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن استبعاد أسم حسام البدري من اختيارات مجلس الأهلي.

وكتب إبراهبم عبد الجواد عبر فيسبوك:"جديد - حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الاهلي حتى إشعار آخر".

ووجّه مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، رسالة لحسام البدري بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز في الدوري المصري .

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي علي موقع فيسبوك: "كابتن حسام البدري أنت فين؟!".

مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.