الرياضة تطلق برنامج "الشباب من أجل مناخ صحي"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، برنامج "الشباب من أجل مناخ صحي" لتمكين الشباب في قضايا المناخ وتأثيراتها على الصحة. شهد البرنامج إقبالًا كبيراً من الشباب، حيث تقدم للالتحاق به نحو 400 شخص، وتم اختيار 40 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار أربعة أيام.

تضمن البرنامج تدريباً مكثفاً، حيث عُقد يومان من التدريب عبر الإنترنت، تلاهما يومان من التدريب المباشر في مقر الهلال الأحمر المصري-ببنك الدم المركزي.

شارك في تقديم التدريب عدداً من المدربين والخبراء من جهات متعددة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وجامعة الدول العربية، والهلال الأحمر المصري، كما شارك خبراء أكاديميون وشباب ناشطون في مجال التغيرات المناخية، مما أثرى المحتوى التدريبي وأضاف له بُعداً عملياً وواقعياً.

وتوّج البرنامج بإنتاج 7 مبادرات مبتكرة من قبل المشاركين، ركزت على حلول عملية لمواجهة التحديات المناخية والصحية. شملت هذه المبادرات على موضوعات من ضمنها: أنظمة الإنذار المبكر للأمراض المرتبطة بالحرارة، ومبادرات للأسطح الباردة، وأنظمة الغذاء المحلية المستدامة، وحلول للمساحات الخضراء، وتطبيقات لجودة الهواء والصحة، ومبادرات للصحة النفسية المرتبطة بالمناخ، وتدوير النفايات الطبية. تعكس هذه المبادرات مدى الوعي والقدرة على الابتكار لدى الشباب المصري، وتؤكد على أهمية دمجهم في صياغة وتنفيذ الحلول لمستقبل أكثر استدامة.