أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
ألمانيا.. الوضع الإنساني في غزة مأساوي.. يجب انتهاء الحرب فورًا
شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية
تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
طارق يحيى يتساءل: هل فيريرا مفروض عليه استبعاد لاعيبة بعينهم
«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الرئيس الصيني: شانجهاي ستلعب دورا أكبر في تعزيز الوحدة لقوة الجنوب العالمي
الاحتلال يواصل الغارات.. واغتيال أبو عبيدة يثير التساؤلات| محلل يوضح
فتح أسواق جديدة في مصر أمام اليابان لاستثمارات حيوية
أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟
وزير الطيران يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
فن وثقافة

تامر عاشور ينفي إحياء حفل في ستاد القاهرة

سارة عبد الله

نفى الفنان تامر عاشور، خبر إقامة حفل على ستاد القاهرة الدولي، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب عاشور عبر خاصية الاستوري: “ده خبر مش صحيح اي حفلة هنعلن عنها في صفحاتنا الرسمية فقط”.

وأحيا الثنائي تامر عاشور وبهاء سلطان حفلاً استثنائياً ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 8 آلاف متفرج، امتلأت بهم مقاعد وقاعات المهرجان حتى آخرها.

افتتح تامر عاشور الحفل بأجواء طربية مميزة، وغنى "هيجيلي موجوع" التي تفاعل معها الجمهور الليبي بالغناء والتصفيق الحار، قبل أن يواصل رحلته الغنائية بمجموعة من أبرز أعماله مثل: افترقنا، إنت اخترت، تيجي نتراهن، ياه، بقول عادي، بالإضافة إلى تقديمه أغنية النجمة أنغام الشهيرة "لوحة باهتة" من ألحانه، والتي لاقت استحسان الجمهور. 

كما شاركه الملحن إسلام رفعت الغناء في إحدى الفقرات، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وأثناء فقرته، حرص عاشور على الإشادة بالفنان بهاء سلطان، واصفاً إياه بـ"المطرب الكبير"، ثم قدّمه للجمهور الذي استقبله بحفاوة بالغة قبل صعوده إلى المسرح.

تامر عاشور ستاد القاهرة الدولي حفل تامر عاشور

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

صورة أرشيفية

بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

